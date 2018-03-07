Город надеется расширить сеть маршрутов и привлечь больше туристов, сообщила газета Kauno diena.
По сообщению издания, Каунас с венгерской авиакомпании уже подписали договор, поэтому сейчас он должен быть пересмотрен.
Вице-мэр Симонас Кайрис утверждает, что Каунас стремится к расширению, поэтому интересуется возможностью открыть воздушное сообщение с Германией, Финляндией и другими странами. Прочие детали соглашения с Wizz Air должны проясниться в середине апреля.
Газета утверждает, что сейчас венгерская компания летает из Каунасского аэропорта в Нидерланды, Норвегию и Соединенное Королевство.
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