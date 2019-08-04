"Приобретая сто гибридных автобусов, предприятие стремится обновить половину автобусного парка, средний возраст которого на данный момент составляет 12 лет", – заявила специалист по связям с общественностью предприятия Патриция Эльжбета Заранкайте.

Предприятие Kauno autobusai в понедельник объявило конкурс на покупку и техническое обслуживание автобусов, предложений предприятие будет ожидать до 2 октября. Стоимость конкурса представитель предприятия не сообщила.

Работающие на дизельном топливе и электричестве автобусы должны быть изготовлены в этом году, в них должно быть как минимум 85 мест, из которых по меньшей мере 27 сидячих, они должны быть приспособлены для инвалидов.

В этом году предприятие за 2,8 млн евро у компании Silberauto приобрело 30 новых автобусов малой вместительности. Первые из них должны начать перевозить пассажиров в конце августа.

Kauno autobusai в прошлом году у польской компании Solaris Bus & Coach S.A. за 29,4 млн евро приобрело 85 новых троллейбусов. По заявлению П.Заранкайте, они прибудут в Каунас в ближайшее время. В данное время в парке предприятия есть 267 автобусов и 152 троллейбуса.