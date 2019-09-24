Каунас со среды начинает отопительный сезон

В Каунасе со среды начинается отопительный сезон.
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Портал kauno.diena.lt сообщает, что 25 сентября отопление будет включено в школах, детских садах и больницах, а вопрос отопления в многоквартирных домах будет решаться на следующей неделе.

"С завтрашнего дня отопление включат в в школах, детских садах и больницах. В выходные прогнозируют потепление, поэтому вопрос отопления в многоквартирных домах будем решать на следующей неделе", – сказал kauno.diena.lt директор администрации Каунасской мэрии Вилюс Шиляускас.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября начинается отопительный сезон в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения. Включать ли отопление могут решать сами руководители учреждений.

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