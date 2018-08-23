Каунасская мэрия намерена объявить конкурс на строительство и присмотр за общественными туалетами в 7 местах города. В обмен инвестор получит право на оборудование рекламных витрин и стендов в городе.
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"Мы хотим, чтобы в Каунасе появились современные автоматические туалеты, которые работали бы круглосуточно. Такие туалеты действуют в большинстве городов Европы, - сказал заместитель главы администрации мэрии Каунаса Вилюс Шиляускас. - Этот проект мы намерены осуществлять путем концессии. Это будет партнерство частного и государственного сектора".

Планируют, что такие туалеты могли бы появиться в парке Слияния (Сантакос), недалеко от амфитеатра, на площадке у Каунасского водохранилища, на площадке обозрения в Алексотасе, рядом с садом Музыкального театра, в подземном пешеходном переходе на ул. Вильняус, в парке набережной Нерис и на площади Независимости рядом с собором.

По предварительным подсчетам, оборудование 7 автоматических туалетов обойдется в 424 000 евро, а присмотр за ними - 32 000-35 000 евро в год. Конкурс планируют объявить и завершить в этом году, а оборудовать туалеты в 2019 году.

Договор с инвестором хотят подписать на 15 лет.

Сейчас в городе есть 3 стационарных туалета (пл. Ротушес, 27, у Каунасского замка и на пл. Независимости, 12).

Ежегодно их услугами пользуются 90 000 горожан и гостей города. В теплое время года в городе дополнительно устанавливают биотуалеты.

Ежегодно присмотр за туалетами обходится городу в 60 000 евро.

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