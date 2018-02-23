По данным мэрии, в прошлом военная территория в Алексотасе на 35 га станет парком инновационных технологий, в которые планируют инвестировать 5 млн. евро.
Одна из первых компаний, которые Каунас пригласит обосноваться в этом парке, - это Samsung, приглашенная в Литву президентом Литвы далей Грибаускайте.
"Если Samsung решит инвестировать в Литве, Каунас будет для этого наиболее подходящим местом. Тут он найдет не только хороших специалистов, но и инновационный парк в Алексотасе, где можно учредить исследовательские центры и чистые линии производства", – сказал мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.
Согласно сообщению, на деньги Евросоюза будет приведена в порядок инфраструктура на этой территории, проложат дороги, пешеходные и велодорожки, все необходимые коммуникации.
На следующей неделе Каунасский горсовет должен принять решение об учреждении парка в Алексотасе, после чего начнут работать над исследованием возможностей. Затем Каунас будет попытается получить для парка статус важного для государства объекта.
Согласно планам, этот парк откроется в 2019–2020 гг. В его инфраструктуру инвестируют 5 млн. евро - деньги из фондов ЕС.
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