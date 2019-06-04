Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать

Рядом с Паневежисом расширяют объездную дорогу, которая представляет собой часть Via Baltica. Реконструируют участок дороги A17 с 10,53 до 22,06 км.

Также улучшают сообщение рядом с Каунасом. Там проводят реконструкцию дороги A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда с 99,1 по 100,47 км и с 100,47 до 101,79 км.

Еще один проект – реконструкция участка A1 с 10,00 по 95 км.

Улучшается сообщение и около Вильнюса. В 2019 году началась реконструкция дороги A14 Вильнюс-Утена с 16 по 21,5 км.

© DELFI / Rimas Pocius

На минувшей неделе в Министерстве транспорта и коммуникаций была представлена стратегия ремонта и расширения дорог государственного значения до 2035 года.

В ней сказано, что в 2019–2033 г. планируют осуществить 8 проектов на дороге Via Baltica, общая их стоимость 684 млн. евро, а протяженность реконструируемых участков – 189,88 км.

Via Baltica © Lietuvos automobilių kelių direkcija

В 2019–2028 гг. в дорогу A1 Вильнюс-Каунас планируют инвестировать 160 млн. евро, осуществят 5 проектов, общая протяженность реконструируемых участков 96,06 км.

A1 Vilnius–Kaunas © Lietuvos automobilių kelių direkcija

На дорогу A14 Вильнюс-Утена с 2019 по 2030 г. планируют выделить 188 млн. евро, осуществить 4 проекта, общая протяженность реконструируемых участков 66,632 км.

С 2031 до 2035 г. Дирекция дорог предусматривает осуществление еще трех проектов стоимостью 106 млн. евро, общая протяженность реконструируемых участков 36,1 км.

A14 Vilnius–Utena © Lietuvos automobilių kelių direkcija

Valstybinės reikšmės keliai © Lietuvos automobilių kelių direkcija

Это улучшение сообщения на дороге рядом с Клайпедой (реконструкция участка дороги 141 Каунас–Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда с 222,261 по 228,571 км); реконструкция дороги 130 Каунас–Пренай-Алитус с 11,60 по 31,10 км; реконструкция дороги A16 Вильнюс-Пренай-Мариямполе с 15,51 до 25,80 км).

DELFI уже писал, что из-за реконструкции дороги A1 водителям в этом году надо вооружиться терпением. В ходе реконструкции в обе стороны оставят только по две узких полосы, поэтому заторов избежать не удастся.