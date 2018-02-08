Каршеринг CityBee увеличивает число Mini One почти вдвое

"Мы хотим удовлетворить растущий спрос, поэтому регулярно пополняем парк новыми автомобилями. Mini в Литве пользуется немного водителей, но поклонников у этих автомобилей немало. Мы постоянно получаем положительные отзывы об этих автомобилях (...)", – сказал глава CityBee Лукас Ила.
По его словам, Mini One - это одни из самых популярных среди клиентов CityBee автомобилей. Их люди часто выбирают для продолжительных поездок, например, из Вильнюса в Каунас или на взморье.
20 пятидверных Mini One выехали на улицы Вильнюса, 10 – Каунаса.
По словам представителя CityBee Илы, число машин в этих городах постоянно меняется, поскольку люди часто ездят из одного города в другой и так регулируется распределение автомобилей.
Ила заметил, что в теплое время года их машины часто арендуют для поездок на море, а в холодное время автомобили часто курсируют по улицам городов или между Вильнюсом и Каунасом.
Напомним, что CityBee сообщала, что в этом году автопарк увеличится до 750 транспортных средств, купят сотни Volkswagen Golf и Polo, а также гибриды Toyota Auris и Yaris.
На данный момент CityBee принадлежат 520 автомобилей. Компания предлагает свои услуги жителям Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Паланги, Неринги и Гаргждай.
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