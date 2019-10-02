"Насколько я знаю, речь идёт примерно о 40 млн евро. Это значительная сумма, но для банковского сектора это не большая сумма (...). Собрать 100 млн евро не планируется. Насколько я знаю, Минфин оценивает около 40 млн евро", - сказал в среду Р.Карбаускис радиостанции Ziniu radijas.

Он отверг опасения Ассоциации банков Литвы (АБЛ) о том, что налог на имущество банков повысит ставки по ипотечным кредитам.

"Это абсурд, мы не живём в каком-то закрытом сосуде. Все страны взаимосвязаны, и банковский сектор не может взимать в три раза больше процентов, чем в Германии или где-либо еще", - отметил Карбаускис.

По его словам, Литва является одной из стран с наименьшим сбором налогов в Европейском союзе, поэтому страна должна искать способы, как собрать больше налогов.

АБЛ, которая предварительно проанализировала, как повлияет взимание налога на банковские активы, утверждает, что из-за этого банковские услуги могут подорожать на 8% - примерно на 60 центов в месяц каждому клиенту.

Представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей ещё в марте 2016 года зарегистрировали в Сейме поправки, предлагающие облагать налогом в размере 0,0334% в месяц или 0,4% в год превышающие 100 млн евро активы банков и превышающие 50 млн евро соответственно активы страховых компаний.

По словам авторов законопроекта, аналогичный налог для банков и финансовых учреждений действует в других европейских странах - Великобритании, Венгрии, Португалии, Франции, Швеции.