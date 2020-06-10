Карантин меняет условия работы в офисах: речь идет о перепланировке и новых расходах

Директор Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс на вопрос, как сегодня держится рынок офисов, сказал, что начатые до карантина проекты продолжают осуществлять да и потенциальные арендаторы от помещений не отказываются.

Однако, что касается новых проектов, там все будет иначе.

"Сообщалось, что некоторые компании отложили эти проекты на 3 месяца, значит, ситуация прояснится позже. Будут решать, что вообще делать", – сказал Статулявичюс, заметив, что в целом оценивает ситуацию оптимистически.

Представитель международной консультационной компании Newsec Миндаугас Кулбокас придерживается похожей позиции. Он заметил, что строители стараются сделать проекты более привлекательными для арендаторов.

Статулявичюс сказал, что арендаторы с началом карантина думали над возможностью уменьшить площадь офисного помещения. Однако он отметил, что изменить договор в таком случае непросто.

"Это не форс-мажор, договор надо соблюдать, а когда люди стали возвращаться в офисы, стало понятно, что одному человеку надо больше места в офисе", – сказал он, заметив, что сейчас арендаторы хотят подписывать договоры с более гибкими условиями, на более короткий срок.

"Если раньше был срок 10 лет, сейчас 5, то теперь идут к 2–3 годам. Это сложно для арендодателей (...) и может привести к коррекции цен. Я не хочу сказать, что цены вырастут, но могут быть включены какие-то предохранители в виде платы за расторжение договора и т.д.", – сказал эксперт.

По его словам, меняется и оборудование офисов, появляется больше закрытых помещений.