Kantar TNS: рекламный рынок Литвы в прошлом году вырос до 111 млн евро

Прогнозируется, что в этом году рынок рекламы Литвы вырастет на 2,4%, говорится в сообщении Kantar TNS.

"Рост на некоторых каналах СМИ в прошлом году в значительной степени был обусловлен бумом рекламы алкоголя перед вступлением в силу запрета (рекламы алкоголя - ред.). Запрет на рекламу алкоголя указывается экспертами как главная причина, которая может приостановить рост рекламного рынка в этом году", - сказала для пресс-релиза менеджер Kantar TNS по мониторингу рекламы Гедре Юронене.

По данным Kantar TNS, объемы рекламы на телевидении в прошлом году увеличились на 2,7% до 50 млн евро (45% рынка), баннерной рекламы в Интернете - на 12,2% до 20,2 млн евро (18,2% рынка), внешней рекламы - на 15,8% до 11 млн евро (9,9% рынка).

Объемы рекламы на радио возросли на 10,1% до 9,8 млн евро (8,8% рынка), рекламы в кино - на 10% до 1,1 млн евро (1% рынка), объемы внутренней рекламы - на 25% до 1 млн евро (0,9% рынка).

Между тем объемы рекламы в журналах и газетах в прошлом году уменьшились соответственно на 13,5% до 9,6 млн евро и на 6,6% до 8,5 млн евро. В прошлом году на журналы пришлось 8,6% рекламного рынка, на газеты - 7,6%.