Kantar: рынок рекламы стран Балтии вырос на 4,4%

Эстонский рекламный рынок в прошлом году увеличился на 3,1% до 104,3 млн евро, латвийский – на 6% до 85,2 млн евро, свидетельствует обозрение рынка рекламы в странах Балтии, подготовленное Kantar.

Основная часть рекламных средств в странах Балтии пришлась на телевидение – 113,2 млн евро или 37% всего бюджета. За год расходы на рекламу на ТВ выросли на 3%.

20% рекламного бюджета стран Балтии в прошлом году пришлось на интернет-рекламу – на 60 млн евро, или на 4,2% больше, чем год назад. Расходы на уличную рекламу в прошлом году выросли на 11,9% до 38,9 млн евро (12,7% рекламного бюджета), расходы на рекламу на радио выросли на 8,8% до 33,2 млн евро (10,9%).

Расходы на рекламу в газетах в прошлом году выросли на 0,3% до 28,9 млн евро и составили 9,5% всего рекламного бюджета. Между тем, расходы на рекламу в журналах сократились на 6,6% до 18 млн евро (5,9% совокупного бюджета). Kantar отмечает, что сокращение расходов на рекламу в журналах обусловили рынки Литвы и Эстонии, поскольку в Латвии этого показатель вырос на 1,5%.