Если после выборов новая коалиция не будет пересматривать налоги и принятые решения, например, по минимальной зарплате, то многие в 2021 году "на руки" получат на несколько евро больше.

Не изменится ситуация для тех, кто зарабатывает меньше минимума – их зарплата "на руки" останется прежней.

Получатели средней зарплаты (около 830 евро "на руки") получат в следующем году на 3 евро больше.

Те, у кого зарплата составляет 1500 евро "на руки" в следующем году могут получить на 5 евро больше. Такие тенденции демонстрирует подготовленный Delfi калькулятор.

Тарифы основных налогов для граждан в следующем году не меняются: подоходный налог составляет 20%, а содровский (на здравоохранение и социальную защиту) – 19,5%.

Однако зарплаты немного увеличатся из-за появления налоговых льгот – формула необлагаемого налогами минимума (ННМ) будет применяться в отношении более широкого круга людей. Это изменение вступило в силу после осуществления налоговой реформы 2019 года.

Зарплаты еще увеличатся за счет повышения минималки – в результате немного увеличатся все зарплаты, на которые распространяется действие ННМ.

Сейчас зарабатывающие минимум "на руки" получают 429 евро, а в следующем это будет 449,15 евро ("на бумаге" минималка станет 642 евро, а сейчас 607 евро), а перемены, связанные с ННМ составят 1,34 евро.

Но если работники получают меньше минимума, и это их единственный доход, его зарплата "на руки" не увеличится, а работодателям придется платить больше.

В Литве действует так называемый минимальный взнос в "Содру" - налоги должны платить не меньше, чем с минимумаo. В этом году это 118 евро, а в следующем – 125 евро.

Например, если человек получает всего 100 евро "на бумаге", то с этой суммы в "Содру" отчисляют всего 20 евро, а работодатель со своей стороны в этом году платит 110 евро, а в следующем будет платить – 117 евро. "На руки" такой работник получит 77,5 евро.

В следующем году еще ниже опускается потолок взносов в "Содру" (максимальной суммы налога) – те, кто зарабатывает очень много (около 4000 евро "на руки" и больше) будут дополнительно платить в "Содру" по 144 евро, поскольку включается прогрессивный 32% тариф подоходного налога.

Максимальные взносы в "Содру" со следующего года коснутся тех, кто в год получит больше 60 средних зарплат или больше 5 средних зарплат в месяц.

Благодаря новой формуле ННМ больше всего евро получат люди с доходами выше средних. Например, при зарплате около 800 евро "на руки" дополнительно человек получит 2,6 евро.

Прирост при зарплате 1000 евро уже составит 3,39 евро, а при 1400 евро – 4,88 евро, при зарплате 1500 евро - 5,25 евро.

Примерно при зарплате 1650 евро "на руки" перемен не будет.

Но не все ощутят рост зарплат. Те, кто выбрал частное пенсионное накопление с переходным периодом, в следующем году будут платить больше взносов в пенсионные фонды – не 2,1%, а 2,4% зарплаты. это уменьшит зарплату "на руки" на несколько евро.

Например, если зарплата в этом году 800 евро, то со следующего года в пенсионные фонды будут отчислять на 1,23 евро больше. Чем выше зарплата, тем выше сумма. Например, если она 2000 евро, то отчислят на 10 евро больше.

Калькулятор создан на основе новых предложений, которые парламент еще не принял.