Калькулятор: сравните тарифы на услуги платежей

Тарифы в калькуляторе постоянно обновляются, а потребители могут выбрать учреждение для перевода платежей в соответствии со своими привычками и потребностями, информирует Центробанк.

Калькулятор можно найти ЗДЕСЬ.

"Несмотря на то, что услугу перевода платежей в Литве предлагают больше 90 учреждений, в основном жители выбирают из нескольких самых популярных лидеров. Калькулятор был создан, чтобы можно было сравнивать тарифы всех участников рынка - благодаря этим данным потребители могут принимать более рациональные решения, это также будет способствовать увеличению конкуренции", - сказал представитель ЦБ Миндаугас Вайчюлис.

Потребители могут выбирать в калькуляторе разные категории: например, пенсионер, студент, ученик и работник, который будет получать зарплату на открытый счет. В зависимости от категории калькулятор находит самые дешевые варианты и показывает их вверху.

Например, если пенсионер хочет получить только дебетовую карту и каждый месяц снимать до 500 евро, два банка такую услугу ему предлагают даром, другие ведомства - за 70 и более центов в месяц. Благодаря этой информации потребитель может выбрать самое дешевое предложение.