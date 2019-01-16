Калькулятор: сравните тарифы на услуги платежей

Тарифы в калькуляторе постоянно обновляются, а потребители могут выбрать учреждение для перевода платежей в соответствии со своими привычками и потребностями, информирует Центробанк.
Калькулятор можно найти ЗДЕСЬ.
"Несмотря на то, что услугу перевода платежей в Литве предлагают больше 90 учреждений, в основном жители выбирают из нескольких самых популярных лидеров. Калькулятор был создан, чтобы можно было сравнивать тарифы всех участников рынка - благодаря этим данным потребители могут принимать более рациональные решения, это также будет способствовать увеличению конкуренции", - сказал представитель ЦБ Миндаугас Вайчюлис.
Потребители могут выбирать в калькуляторе разные категории: например, пенсионер, студент, ученик и работник, который будет получать зарплату на открытый счет. В зависимости от категории калькулятор находит самые дешевые варианты и показывает их вверху.
Например, если пенсионер хочет получить только дебетовую карту и каждый месяц снимать до 500 евро, два банка такую услугу ему предлагают даром, другие ведомства - за 70 и более центов в месяц. Благодаря этой информации потребитель может выбрать самое дешевое предложение.
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