Закупочные цены на овощи и фрукты снизились на 2,4%.
Больше всего – на 34,5% – подешевела греча, бобовые подешевели на 16,2%, рапсовое семя – на 12,5%, морковь подорожала на 37,5%, яблоки – на 35,7%, картошка – на 15,9%, репчатый лук – на 14,5%, рожь – на 11,4%, ячмень – на 11,1%, свекла – на 6,6%, белокочанная капуста – на 4,6%, сообщает Департамент статистики.
Закупочные цены на животноводческую продукцию увеличились на 0,9%.
Больше всего – на 15,3% – увеличились закупочные цены на говядину, на птицу - на 1,5%, однако снизились цены на баранину и козлятину – на 8,5%, на свинину – на 3,3%, на яйца – на 1,2%, на молоко – на 1,1%.
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