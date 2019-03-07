Это второй год подряд, когда жители Литвы могут приобрести ранней весной выращенные в Литве короткоплодные огурцы, а длинноплодные литовские огурцы – круглый год.
Представитель литовской компании Kietaviškių gausa Каролис Монтвила сказал, что для этого нужны современные технологии и много усилий.
"После модернизации теплиц мы получили возможность выращивать огурцы и салат круглый год. Урожай короткоплодных огурцов, как известно, появляется ранней весной, но вырастить их нелегко, урожай не бывает большим. Все из-за холода и недостатка солнца. Однако урожай этого года качественный: огурцы насыщенного цвета, правильной формы, с пупырышками. Это три признака, доказывающие, что это огурцы первого свежего урожая", - сказал он.
Монтвила заметил, что несмотря на то, что в Литве первый урожай не очень обильный, цены на литовские огурцы намного ниже, чем на польские.
"Естественно, что первые огурцы дороже тех, что появятся поздней весной или летом. Но даже, если учесть все условия, то цена литовских все равно будет ниже, чем польских, которые можно было купить на рынках Литвы", – заметил Монтвила.
Коммерческий директор Maximа Вилма Друлене сказала, что цены на первые литовские огурцы будут доступными – 0,5 кг будут стоить 2,99 евро.
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