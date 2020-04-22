Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте рассказала, какие услуги со следующей недели, с 27 апреля, можно предоставлять. Она рассказала, что конкретно можно, а что нельзя.

По словам Бушинскайте, с 27 апреля:

"МОЖНО предоставлять следующие услуги:

Стрижка, покраска, укладка волос и т.п.

Маникюр, гелевый маникюр и др.

В барбершопах - стрижка бороды (брить нельзя, только стричь).

НЕЛЬЗЯ предоставлять следующие услуги:

Предоставлять услуги солярия, поскольку человек там находится без одежды, он потеет.

Проводить лазерные процедуры, т.е. удалять волосы, выравнивать кожу, делать инъекции и др., поскольку это требует прикасаться к коже.

Депиляция (ни воском, ни иным способом).

Не разрешаются никакие косметологические услуги, т.е. коррекции бровей, губ, макияж, перманентный макияж, наращивание ресниц.

Массаж лица.