Из продуктов питания и неалкогольных напитков (цены снизились на 0,5%) больше всего подешевели длинноплодные огурцы (-16,9%), авокадо (-12,6%), виноград (-9,8%), сахар, подсолнечное масло, кофе и рис, а больше всего подорожали цветная капуста (22,6%), бананы (10%), чипсы, маргарин, изделия из теста с мясом, фруктовые и овощные соки.
Žiemą Lietuvoje užauginti agurkai – ne kalėdinis stebuklas

Подорожали также яблоки (8,4%), помидоры (5,6%), листовой салат (5,4%), морковь (5,4%), шпинат (4,7%), белокочанная капуста (4%).

Подешевели свекла (-6,4%), дыня (-5,7%), лимон (-5,4%), грейпфруты (-4,6%), груши (-3,6%), чеснок (-3,5%)

Такие данные предоставил Департамент статистики Литвы.

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