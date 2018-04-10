Подорожали также яблоки (8,4%), помидоры (5,6%), листовой салат (5,4%), морковь (5,4%), шпинат (4,7%), белокочанная капуста (4%).
Подешевели свекла (-6,4%), дыня (-5,7%), лимон (-5,4%), грейпфруты (-4,6%), груши (-3,6%), чеснок (-3,5%)
Такие данные предоставил Департамент статистики Литвы.
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