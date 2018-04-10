Какие продукты в Литве подешевели, а какие подорожали

Из продуктов питания и неалкогольных напитков (цены снизились на 0,5%) больше всего подешевели длинноплодные огурцы (-16,9%), авокадо (-12,6%), виноград (-9,8%), сахар, подсолнечное масло, кофе и рис, а больше всего подорожали цветная капуста (22,6%), бананы (10%), чипсы, маргарин, изделия из теста с мясом, фруктовые и овощные соки.