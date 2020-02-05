Представитель компании CV Online Рита Каравайтене рассказала, где зарплаты росли больше всего. В первую очередь - это технологии.

"Нет сектора, в котором вообще не было бы роста зарплат. Самый большой рост начался в 2018 году, это был большой скачок, с 2016-2017 гг рост составил 1-4%. В 2018 году он уже был 12%, а в 2019 г. - 11%.

Больше всего росли зарплаты там, где не хватает работников, спрос на них очень большой, или же там, где зарплаты долго не росли, наблюдалась стагнация. Большой рост был в сфере технологий, там зарплаты за 5 лет выросли на 65%. Это большая разница", – сказала DELFI собеседница.

"Рост зависит от ряда факторов, больше всего от законов экономики, от ее роста и улучшения. Те сферы, где нужно было больше всего работников, где была в них потребность, там компании, чтобы привлечь людей были вынуждены повышать зарплаты. Было также влияние роста минимальной зарплаты. Это обусловлено множеством факторов", – сказала Каравайтене, заметив, что зарплаты стали выше докризисных.

"Мы можем говорить о "золотом веке". Что касается того, кто зарабатывает больше всего, то это конечно руководители высшего звена, управленческое звено, юристы, финансисты, экономисты", – заметила специалист.

Экономит Центробанка Литвы Лаура Галдикене сказала:.

"Если взглянуть, на сколько за 5 лет вырос ВВП, то это 15%. Значит спрос на рабочую силу рос, чем больше производят, тем больше работников требуется, а рабочей силы нет. Это значит рост конкуренции. Кое-где зарплаты выросли больше чем на 30%.

В других сферах зарплаты росли медленнее, но в целом рост зарплат набирал ускорение. В последнее время росли зарплаты государственного сектора. Это прорыв - работники госсектора не хотят работать за прежние деньги, они добиваются повышения зарплат".

Лидер Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что многие люди не ощущают роста зарплат, поскольку все "съедает" рост цен на товары и услуги.

"На самом деле не ощущают, вместе с зарплатами растут и счета. Практически то на то, человек не может вздохнуть с облегчением и спокойно жить месяц. Мы исследовали данные и заметили такой скандальный факт – ясно сказано, что самые небольшие зарплаты платили за неквалифицированный труд и к таким сферам отнесли - туризм, текстильную промышленность, работников сферы искусства, культуры и научных работников. Мы считаем, что Литва как образованная страна говорит о том, что одна из важных сфер - искусство, образование, культура, но зарплаты в этих сферах все еще одни из самых низких - это скандал", – заметила Ругинене.

"Это должно быть приоритетом для государства, например, образование, медицина, но по зарплатам мы видим, что это одни из самых низких строк, рост есть в процентах, но в евро он не такой большой, как хотелось бы. Если бы все было упорядочено, то преподаватели вузов должны зарабатывать столько, сколько руководители. Их должны ценить, поскольку они воспитывают молодое поколение, которое будет создавать ВВП, а мы это не ценим. Как может разочарованный человек воспитывать молодое поколение", – сказала Каравайтене, заметив, что, по ее прогнозам рост зарплат сохранится, но он уже не будет столь быстрым, как прежде.