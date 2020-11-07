Как в первый день карантина выглядят торговые центры

Фотограф Delfi в субботу после обеда зафиксировал поток покупателей в торговых центрах столицы Ozas и Akropolis. Видно, что в ТЦ везде отмечено расстояние между клиентами, кафе и рестораны закрыты.

Торговые центры работают, но посетителей в них немного. На фото видно, что поток посетителей сократился, несмотря на то, что приближается рождественский период, один из самых прибыльных для торговцев. Больше людей можно увидеть только в продовольственных магазинах.