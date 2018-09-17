В целом, данные статистического агентства "Евростат" показывают, что в наиболее экономически развитых странах Европы цены на товары и услуги, как правило, выше, чем в странах Восточной Европы. Однако на протяжении последних 17 лет стала заметна тенденция выравнивая цен. В 2000 году стоимость общей корзины товаров и услуг в Литве находилась на уровне 45% от среднего показателя по ЕС, а 17 лет спустя этот

показатель составил уже 62%.

Самыми дорогими странами ЕС "Евростат" называет Данию и Люксембург: цены на продукты питания, жилье здесь на 40% выше, чем в среднем по Европе. Если взять в расчет и те европейские страны, которые не входят в ЕС, то Норвегия не является самой дорогой - по ценам ее все-таки обходят Исландия и Швейцария.

Бокал, тарелка, чашка — по 1 евро

Прежде чем говорить о ценах, нужно уточнить, что средняя зарплата в Литве до вычета налогов составляет около 900 евро, а в Норвегии — около 4000 евро.

Тем не менее, не все в Норвегии дорого. И речь идет не только о скидках, когда товары можно купить по символической цене.

Например, в Ставангере есть несколько магазинов канцелярских товаров и товаров для дома, где цены низкие всегда. Один из них принадлежит датской компании и находится в центре города. Здесь канцелярский клей стоит всего 27 евроцентов, набор из 4 карандашей - 63 евроцента, кухонное полотенце - 1,32 евро, набор скрепок — 49 евроцентов, набор из 6 воздушных шариков — 1,13 евро, мочалка — 1,23 евро.

Ближе к спальным районам города находится торговый центр Kilden, в котором есть, как и очень дорогие, так и ценные для желающего сэкономить покупателя товары.

Здесь, например, есть магазинчик, в котором цены могут поспорить даже с польскими. Недавно тут объявили акцию, когда бокалы, тарелки и чашки можно было купить всего по одному евро. Да и в целом цены тут очень демократичные: чашки, тарелки, салатницы с орнаментом тут стоят около 1,5 евро, полотенца — около 1 евро, наволочки — около 2 евро.

Дизайнерские товары – от 20 евро

В центре Ставангера находится магазин норвежского производителя, где цены не слишком низкие, но в летний сезон распродаж многие вещи для дома можно купить со скидкой. Причем, группы товаров, на которые объявляют скидки, меняются каждую неделю, так что имеет смысл наведываться сюда почаще, чтобы, например, купить декоративную подушку за 8 евро, большую плетеную льняную корзину для белья — за 5 евро, за эту же цену можно приобрести пластиковую занавеску для ванной, банное полотенце или оригинальную фоторамку.

Дешевую одежду местного производства в Норвегии найти непросто. Рассчитывать надо на сезон распродаж, и тогда не только товары таких брендов, как Zara или H&M вы сможете приобрести по цене от 5 евро, но и, например, в магазине норвежского производителя распродаваемую одежду купить за 10-20 евро. В дисконт-центре дизайнерских товаров, вы найдете и шерстяной свитер или расшитую блузу за 20 евро, а

также модную ветровку местного производителя всего за 35 евро.

Секонд-хенд: немецкий фарфор за 2,5 евро

Еще один хороший способ сэкономить — это заглянуть в магазины секонд-хенда, которые популярны и в Литве. Самое интересное, что тут можно купить не только и не столько оригинальную одежду, сколько интересные вещи для интерьера буквально за бесценок, что в Литве встречается нечасто.

Например, фарфоровая чашка немецкого производителя вам обойдется всего в 2,5 евро, к ней по такой же цене прилагаются блюдце и сахарница. Выбор чашек, ваз, старинных подсвечников тут велик, и стоит все это от 2 до 5 евро. Чашки попроще вам обойдутся всего в 50 евроцентов, Стоимость CD с записями различных музыкантов стоит 1 евро.

Что касается одежды, то шерстяной свитер с рождественским орнаментом в секонд-хенде стоит 10 евро, столько же стоят и модные баскетки на каблуке. Вещи хлопковые или льняные стоят от 5 до 20 евро. А уж если вы решили выйти замуж в эконом-классе, то свадебное платье для вас тут найдется по цене 50 евро.

Экология дешевле

Продукты питания в Норвегии стоят дорого, местные объясняют это тем, что в стране хорошо растет разве что картофель, а многие другие товары — фрукты и овощи - приходится импортировать. Но, тем не менее, овощи и фрукты лучше покупать на рынке, там дешевле, а иногда может и повезти: и тогда пакет с тремя сладкими перцами вы сможете купить всего за 1,3 евро.

А вот что в Норвегии однозначно дешевле, чем в Литве, так это экологические товары. Причем в некоторых случаях экологические товары тут дешевле, чем другие.

Например, экологический шампунь или гель для душа, которые в Литве стоят около 5-10 евро, тут можно приобрести за 1,5 евро. Экологический шоколад с орехами, марципаном или сухофруктами стоит чуть более 2 евро, экологическая мука (1 кг) — 1,3 евро, экологический чай — от 3 до 5 евро.

За 5 кг экологического картофеля вы заплатите 7,5 евро, 700 гр экологической моркови — 2,6 евро. Чуть больше 3 евро стоит килограмм экологических овсяных хлопьев.