Как в Литве будут работать рестораны и кафе: за столиком не больше 5 человек

В сообщении сказано, что ограничение времени работы не распространяется на деятельность заведений, которые торгуют продукцией на вынос.

По словам министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, эпидемиологическая ситуация позволяет разрешить работу внутри заведений.

"Установлены четкие правила, которые бизнес должен выполнять. Хочется подчеркнуть, что эти правила нужны, чтобы защитить каждого, кто туда придет. По этой причине ограничено и время работы. Понятное дело, что в ночных клубах сложно обеспечить условия для превенции распространения инфекции", – сказал Верига.

Столики внутри должны быть расставлены так, чтобы между сидящими клиентами было расстояние не меньше 2 метров.

Если между столиками установлены перегородки шириной не уже 90 см и высотой не меньше 140 см, то между посетителями расстояние может быть не меньше 1 м. В помещение могут входить только те клиенты, у которых на лице есть маска или что-то другое, закрывающее нос и рот. Во время принятия пищи маски можно снимать.

Кроме того, за одним столиком должны сидеть не больше 5 человек.

В кафе не может быть сахарниц, солонок, упаковок с соусами, которые доступны для всех посетителей. Не должно быть и многоразовых меню, которые передают из рук в руки.

Если меню в заведении многоразовые - их должны дезинфицировать после каждого использования. Не разрешается также использовать салфетки и скатерти многоразового использования. Все салфетки и скатерти надо менять или дезинфицировать после каждого посетителя. Кроме того, нельзя давать клиентам пледы.

Действуют и прежние правила - посуду и приборы должны мыть водой температурой 60°C.

Кроме того, у входа в кафе должна быть информация о том, что лицам старше 60 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, ходить в кафе не рекомендуется.

У входа должна быть и информация о необходимости соблюдать правила гигиены, должен быть антисептик.

Кроме того, работники таких заведений должны быть здоровы. У них не должно быть никаких признаков ОРВИ. У персонала перед началом работы должны мерить температуру.

Работники должны тщательно соблюдать гигиену рук.

В заведении должны регулярно дезинфицировать поверхности, столики, стулья, ручки и т.д.