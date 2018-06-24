На ул. Й.Басанавичаус можно купить цеппелины с мясом и творогом, к ним подают сметану и шкварки. По словам работников кафе, самые популярные – традиционные цеппелины с мясом, к ним обычно берут и сметану и шкварки.

В некоторых заведениях подают жареные цеппелины или цеппелины из вареной картошки. Однако самую разнообразную начинку можно найти только в кафе, которое называется Cepeliniškės.

Самые дорогие цеппелины в Паланге стоят 6,50, а самые дешевые - 3,50.

В некоторых кафе цеппелины готовят из уже готовой картофельной массы, в других - сами чистят и трут картофель. Одно из таких мест – Bulvinukė.

"Мы все делаем сами. От души", – сказала DELFI директор Bulvinukė Вита Ганейкене. В этом кафе дают цеппелины двух видов – с творогом или мясом. Один цеппелин стоит 2,50, два – 4 евро. Холодный борщ здесь стоит 3 евро.

Цеппелины "ручной работы" представляет и кафе Pajūrio akis. Администратор кафе Кястутис рассказал, что ежедневно клиенты съедают большое количество цеппелин.

"Мы делаем все сами, цеппелины у нас идеальные, еще никто не жаловался"“, – сказал он.

Цеппелины в Pajūrio akis стоят 3,99 евро (за две шт), а холодный борщ – 2,99.

Кястутис сказал, что у них цеппелины берут не только литовцы, но и россияне.

"Эстонцы просят цеппелины, а россияне говорят: "Хотим ваших фирменных котлет". И обязательно просят хлеба, россияне едят цеппелины только с хлебом. И эстонцам, и россиянам цеппелины нравятся, а уж как латышам нравятся", – улыбаясь рассказывает он.

"Готовим столько, что в конце дня у поваров руки болят от лепки", - сказал мужчина.

Если на ул. Й.Басанавичуса работники кафе охотно общались с журналистами и показывали меню, то работники ресторана Floros simfonija не были такими гостеприимными.

Цены не назвали ни официантка, ни девушка, встречающая гостей, ни администратор.

В кафе Sutema подают не только цеппелины, но и отбивные и другие блюда. "У нас дешево и порции большие, мы находимся в красивом месте, только людей здесь мало", – жаловались женщины.

В этом кафе холодный борщ стоит 2, а два цеппелина – 3,50 (один - 1,80 евро).

Работники кафе, находящегося около пирса, заверили журналиста DELFI, что в рабочие дни у них цены ниже, а в выходные - выше. В выходные цеппелины стоят 4, а в рабочие - 3,50 евро.

Холодный борщ в выходные тоже был дороже - 3,50, в рабочие - 2,50 евро.

"Постоянным клиентам или просто приятным людям мы делаем скидку", – сказала Рената.

Самые дорогие цеппелины были в кафе De Cuba. Здесь порция стоит 6,50, а холодный борщ - 3,50.

В столовой Skanumėlis холодный борщ стоит 2 евро, а цеппелины – 3,30. Однако за 3,80 евро можно взять суп, цеппелины и напиток.

Самый дорогой холодный борщ был в кафе Terasa vasara – 4 евро. Цеппелины в кафе Safari стоили 4,5 евро.

В кафе Sporto lizdаs цеппелины стоят 4,90, а холодный борщ – 3,40 евро.