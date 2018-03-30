Некоторые магазины изменят время работы еще до Пасхи. Например, 31 марта магазины сети Maximа будут работать в обычном режиме, только магазины в Вильнюсе и Каунасе, которые обычно работают круглосуточно, будут работать до 23 ч.

Однако в первый день Пасхи не будут работать 12 магазинов этой сети - 8 в Вильнюсе, 2 - в Каунасе и по одному - в Пренай и Радвилишкисе. В прошлом году на Пасху не работали 19 магазинов Maximа.

"Составляя список магазинов, работающих в регионах, графики работы, мы обратили внимание на распределение потоков в праздник. В первый день Пасхи, 1 апреля, магазины в центре городов и деревень, а также у храмов, откроются раньше – с 9 ч., другие магазины – в 10 ч. В этот день все магазины закроются в 19 ч.", – сказала представитель сети Иртауте Щербавичене.

Один магазин X в Вильнюсе, на у. Даряус ир Гирено, 19B, будет работать с 10 до 18 ч. А магазины Maximа на у. Миндауго, 11, в Вильнюсе и ул. Йонавос, 60, в Каунасе будут работать с 10 до 19 ч.

Во второй день Пасхи будут работать почти все магазины, однако время работы их будет короче с 10 до 20 ч. (в это же время будут работать и магазины, которые обычно работают круглосуточно).

До 17 ч. – будет работать магазин Maxima в ТЦ Europa. До 19 ч. будет работать магазин Maxima на ул. Лакуну, 24A-2, в Вильнюсе. До 21 ч. будет работать магазин этой сети в каунасском Akropolis.

Во второй день Пасхи не будет работать лишь магазин в Жежмаряй.

Как сказала представитель Rimi Дайва Кибербайте, что в праздники все магазины будут работать по обычному графику.

Магазины сети Iki в праздники также будут работать в обычном режиме.

Магазины сети Norfa меняют время работы уже с 31 марта: будут работать на 2 ч. меньше. На Пасху - 1 апреля - магазины Norfa будут закрыты.

Похожей позиции придерживается и сеть Lidl.

2 апреля, в понедельник, все магазины Norfа и Lidl работают в обычном режиме.

В пасхальное воскресенье Akropolis в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй будут открыты для посетителей, но в них будут работать магазины Maxima XXX, Eurovaistinė и рестораны, кафе, киноцентры, боулинги и ледовые арены. Maxima и Eurovaistinė будут работать с 10 ч., однако все они будут работать с 12 ч.

А каунасский Akropolis в первый день Пасхи вообще не будет работать.