Спрос на эти продукты растет в декабре, продажи увеличиваются в разы.
"В праздничный период эти товары пользуются большим спросом – спрос на них увеличивается в 3 раза. Именно поэтому мы заранее делаем заказы, чтобы покупатели могли приобрести эти товары по доступной цене. За последние годы стоимость мандаринов снизилась - и из-за конкуренции, и из-за не одинакового урожая в разных странах Европы. Между тем цены на селедку остаются более-менее стабильными и в последнее время не меняются", – сказал представитель сети Maxima Паулюс Стонис.
Интересно, что несмотря на большой спрос, торговцы не всегда повышают цены. Из-за конкуренции мандарины и селедку иногда продают дешевле, чем год назад.
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