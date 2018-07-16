В объявлении указано, что продают дом, построенный в 1940 г. на участке 3,9 сотки. Он находится в 3,8 км от Таурагского автобусного вокзала.

"Железобетонный монолитный дом; площадь 38 кв. м; 1 этаж с мансардой; 2 комнаты; внешние стены – бетон толщиной 1,6–1,8 м; внутренние – бетон; потолок – металлические перекрытия; крыша – бетон толщиной 1,9 м; без окон (есть лишь отверстия)", – так описан продаваемый объект.

"Дом" находится в квартале жилых домов около железной дороги rajone. Неподалеку – излучина реки Юра.

На фото видно, что продают, бетонную постройку, где располагалась огневая позиция. В Литве в 1941 г. было построено около 300 подобных сооружений. Не исключено, что продают бункер, предназначенный для защиты железной дороги, ведущей в Калининградскую область.

Бункер на аукционе за 7300 евро купил таурагский предприниматель Гедиминас Курлинкус.

"Я купил его у мэрии во время аукциона, я был единственным его участником. В документах указано, что это "здание-убежище", – сказал DELFI владелец бункера.

После того, как из бункера вывезли мусор, в полу обнаружили несколько отверстий. Соседи рассказали, что, когда они были детьми, часто играли в этом месте, и слышали, что некоторые подобные бункеры связаны между собой подземными ходами (не исключение и этот). Придется расчистить эти ходы", - сказал собеседник.

Он признал, что Второй мировой войной не интересовался и приобрел имущество из коммерческих соображений. "Над бункером спроектирован второй этаж. Как мне пробить 2-метровый бетон, чтобы провести трубы? Надо в этом разбираться. Все возможно. Я инженер, и представляю, как это сделать. Объявление я разместил пару часов назад. Если продать бункер не удастся, займусь им сам. Пока есть другая работа", – сказал DELFI Курлинкус.

По мнению исследователей, в Таурагском районе могло остаться около 60 таких бункеров составлявших линию Молотова.

ак называемая "линия Молотова" начиналась в Паланге и шла вдоль границ оккупированных после 1940 г. стран - Литвы, Восточной Польши, Бессарабии. Предполагалось, что в Литве построили около 300 таких бункеров, а планировали – 1500.