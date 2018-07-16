В Литве уже можно купить и бункеры (бомбоубежища). На одном из популярных порталов есть объявление о том, что в Таураге за 14 900 евро продают бетонный бункер, толщина стен которого составляет два метра.
Bunkeris
© Mindaugas Milinis

В объявлении указано, что продают дом, построенный в 1940 г. на участке 3,9 сотки. Он находится в 3,8 км от Таурагского автобусного вокзала.

"Железобетонный монолитный дом; площадь 38 кв. м; 1 этаж с мансардой; 2 комнаты; внешние стены – бетон толщиной 1,6–1,8 м; внутренние – бетон; потолок – металлические перекрытия; крыша – бетон толщиной 1,9 м; без окон (есть лишь отверстия)", – так описан продаваемый объект.

"Дом" находится в квартале жилых домов около железной дороги rajone. Неподалеку – излучина реки Юра.

На фото видно, что продают, бетонную постройку, где располагалась огневая позиция. В Литве в 1941 г. было построено около 300 подобных сооружений. Не исключено, что продают бункер, предназначенный для защиты железной дороги, ведущей в Калининградскую область.

Бункер на аукционе за 7300 евро купил таурагский предприниматель Гедиминас Курлинкус.

"Я купил его у мэрии во время аукциона, я был единственным его участником. В документах указано, что это "здание-убежище", – сказал DELFI владелец бункера.

После того, как из бункера вывезли мусор, в полу обнаружили несколько отверстий. Соседи рассказали, что, когда они были детьми, часто играли в этом месте, и слышали, что некоторые подобные бункеры связаны между собой подземными ходами (не исключение и этот). Придется расчистить эти ходы", - сказал собеседник.

Он признал, что Второй мировой войной не интересовался и приобрел имущество из коммерческих соображений. "Над бункером спроектирован второй этаж. Как мне пробить 2-метровый бетон, чтобы провести трубы? Надо в этом разбираться. Все возможно. Я инженер, и представляю, как это сделать. Объявление я разместил пару часов назад. Если продать бункер не удастся, займусь им сам. Пока есть другая работа", – сказал DELFI Курлинкус.

По мнению исследователей, в Таурагском районе могло остаться около 60 таких бункеров составлявших линию Молотова.

ак называемая "линия Молотова" начиналась в Паланге и шла вдоль границ оккупированных после 1940 г. стран - Литвы, Восточной Польши, Бессарабии. Предполагалось, что в Литве построили около 300 таких бункеров, а планировали – 1500.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Bunkeris Bunkeris Bunkeris

Как бункер в объявлении стал домом (1)

В Литве уже можно купить и бункеры (бомбоубежища). На...

Литовские аэропорты в этом году обслужили на 15% пассажиров больше (1)

Три международных аэропорта Литвы обслужили в первом...

Объявлен конкурс на приобретение земельных участков для Rail Baltica

Контролируемое государством АО Lietuvos geležinkeliai (...

Будут ли зарплаты в Каунасе выше, чем в Вильнюсе? (7)

В начале этого года средняя зарплата в Каунасе была...

Ruslano Bolgovo degustacinė vakarienė Ruslano Bolgovo degustacinė vakarienė Ruslano Bolgovo degustacinė vakarienė Ruslano Bolgovo degustacinė vakarienė

В Паланге едва хватило места для желающих поесть за 50 евро (16)

Уже на протяжении 25 лет шеф-повар Руслан Болгов...

TOP новостей

Самого большого оползня в Вильнюсе могло и не быть: жители предупреждали два месяца назад (5)

После сильного ливня в Вильнюсе на ул. П.Вилейшиса...

D. Trumpo ir V. Putino susitikimas Helsinkyje D. Trumpo ir V. Putino susitikimas Helsinkyje

LIVE / Путин и Трамп в Хельсинки: под протесты и разные ожидания Пресс-конференция (246)

Побеседовав наедине с президентом России Владимиром...

Опасные лекарства изъяты: что делать пациентам, которые их принимали  прилагается список (18)

За последние 3 месяца было продано больше 80 000...

Bunkeris Bunkeris Bunkeris

Как бункер в объявлении стал домом (1)

В Литве уже можно купить и бункеры (бомбоубежища). На...

Хорошего мастера найти очень сложно, цены на услуги высокие (55)

Неисправный холодильник, стиральная машина,...