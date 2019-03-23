Как будет выглядеть новый "Акрополис" возле парка Вингис: планируется и жилой район, и бизнес центр

Главный архитектор Вильнюсского городского самоуправления Миндаугас Пакальнис сказал ELTA, что целью муниципалитета было всегда видеть не только торговый центр, но и многофункциональный комплекс с жилыми и деловыми районами возле парка Вингис.

«Нашей целью всегда было создание многофункционального комплекса в этом месте. Не только торговля, но и офисы, жилой район. Это будет многоцелевой район, который не только привлечет к себе трафик, но и будет иметь независимую жизнь. Чтобы люди жили, работали и, таким образом, имели полноценную часть города», - сказал г-н Пакальнис.

По его словам, муниципалитет все еще ждет новый проект.

«Мы говорили с разработчиком (проекта - ELTA), они планируют перепроектировать все - будет и жилой район, и офисы, и торговля. Мы еще не видели последних предложений, обещали сделать это в ближайшее время, но прошло уже несколько месяцев, и у нас пока нет точной информации», - сказал Пакальнис.

Доминикас Мертинас, руководитель отдела коммуникаций Akropolis Group, подтвердил ELTA, что разрешение на строительство Акрополиса в парке Вингис было получены еще десять лет назад.