Бары, кафе и рестораны 16 и 17 февраля надеются на наплыв посетителей. По словам предпринимателей, жители всю неделю активно бронировали столики на пятничный вечер, пишет lrt.lt.
Kavinukė "Kava"
© DELFI / Modesta Meškė

Хозяева баров говорят, что 16 февраля многие кафе встретят посетителей празднично: предложат специальные блюда, включат литовскую музыку, в некоторых кафе официанты будут в национальной одежде.

Столичные рестораны предлагают вернуть в 1918 год, создавая атмосферу того времени.

По словам предпринимателей, на этот вечер большая часть столиков уже забронирована, поэтому ждут наплыва посетителей. Говорят,что в государственные праздники жители чаще всего приходят в кафе семьями или с друзьями после праздничных мероприятий в городе и отмечают праздник спокойно, беседуя о Литве.

Предприниматели заметили, что надеются на то, что много посетителей будет не только в столичных кафе, но и в кафе других городов страны.

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