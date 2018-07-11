Кабмин в среду одобрил предложение Министерства транспорта, чтобы уставный капитал Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LG) был увеличен на государственные средства на 650,2 тыс. евро. Средства будут предназначены для дочернего предприятия LG - Rail Baltica statyba, которое является дольщиком RB Rail в Литве.

Три страны Балтии в октябре 2014 года подписали акционерный договор RB Rail. Стартовый капитал предприятия был 1,95 млн евро, в течение 4-х лет он ежегодно увеличивался на 1,95 млн евро и составил 7,8 млн евро.

Последнюю часть взноса, согласно предварительному соглашению, Литва перевела в прошлом году. Позже акционеры RB Rail договорились выделить в 2018 году по дополнительному взносу в размере 650,2 тыс. евро.

Сейчас Литва, Латвия и Эстония ведут переговоры о финансировании деятельности СП в будущем.