К производству в Каунасском районе приступило новое предприятие Continental

За пять лет Continental планирует инвестировать в предприятие в Каунасе 95 млн евро. Это крупнейшая инвестиция в производственный сектор в Литве за последние 20 лет.
Компания уже наняла 190 работников более чем из десяти стран. К 2021 году количество работников должно достигнуть тысячи.
В Каунасе Continental будет производить системы смарт-помощи водителю и безопасности пассажиров – элементы контроля дверок и сидений, смарт-системы по затемнению автомобильных окон, сенсоры поддерживания скорости и передние радары для функции автоматического торможения.
Строительство завода началось в июле 2018 года.
В данный момент в помещениях площадью 22 тыс. кв. метров находятся производственные, административные и складские помещения. В будущем на предприятии планируется использовать солнечную энергию, оно не будет использовать одноразовые пластиковые изделия.
К середине 2021 года компания также планирует построить в Литве завод пластмассового литья, на котором будут созданы еще 136 рабочих мест.
Выручка созданной в 1871 году Continental в 2017 году составила 44 млрд. евро. В 60 странах мира на ее предприятиях работает 243 тыс. человек
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