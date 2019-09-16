К финансированию Национального стадиона в Вильнюсе хотять привлечь BaltCap

Контролируемая концерном Icor компания Axis industries в понедельник информировала, что такое предложение внесено в правительство в связи с решением перераспределить между другими проектами предусмотренную ранее часть денежных средств из Евросоюза (ЕС).

Гендиректор Axis industries Мантас Гальдикас говорит, что BaltCap обеспечил бы обязательства финансового договора, устойчивость и прозрачность проекта.

"BaltCap согласен взять на себя риск платежей Вильнюсского муниципалитете. Привлекая мировую практику финансирования таких проектов, фонд BaltCap на 100% занимался бы финансированием проекта", – сказал для пресс-релиза М. Гальдикас.

По его словам, консорциум во главе с Axis industries получил бы средства только после завершения строительства, а муниципалитет мог бы рассчитаться с фондом в течение более длительного времени. Представители самоуправления предполагают, что этот срок может быть 20 лет.

Управляющий BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис сказал, что в случае привлечения капитала, предоставленного взаймы международными финансовыми учреждениями, фонд мог бы предложить самую дешевую модель финансирования. Кроме того, это могло бы стать прецедентом для других важных проектов в Литве.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис не стал комментировать предложение – его еще должна оценить комиссия из представителей правительства и Вильнюсского муниципалитета.

Совокупная стоимость проекта составляет примерно 106 млн евро (с НДС).

Согласно проекту, в комплексе со стадионом еще будет легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для гандбола, гимнастики, бокса, детский сад, библиотека.