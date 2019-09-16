К финансированию Национального стадиона в Вильнюсе хотять привлечь BaltCap

Контролируемая концерном Icor компания Axis industries в понедельник информировала, что такое предложение внесено в правительство в связи с решением перераспределить между другими проектами предусмотренную ранее часть денежных средств из Евросоюза (ЕС).
Гендиректор Axis industries Мантас Гальдикас говорит, что BaltCap обеспечил бы обязательства финансового договора, устойчивость и прозрачность проекта.
"BaltCap согласен взять на себя риск платежей Вильнюсского муниципалитете. Привлекая мировую практику финансирования таких проектов, фонд BaltCap на 100% занимался бы финансированием проекта", – сказал для пресс-релиза М. Гальдикас.
По его словам, консорциум во главе с Axis industries получил бы средства только после завершения строительства, а муниципалитет мог бы рассчитаться с фондом в течение более длительного времени. Представители самоуправления предполагают, что этот срок может быть 20 лет.
Управляющий BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис сказал, что в случае привлечения капитала, предоставленного взаймы международными финансовыми учреждениями, фонд мог бы предложить самую дешевую модель финансирования. Кроме того, это могло бы стать прецедентом для других важных проектов в Литве.
Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис не стал комментировать предложение – его еще должна оценить комиссия из представителей правительства и Вильнюсского муниципалитета.
Совокупная стоимость проекта составляет примерно 106 млн евро (с НДС).
Согласно проекту, в комплексе со стадионом еще будет легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для гандбола, гимнастики, бокса, детский сад, библиотека.
Аналитик банка SEB о скачке цен на нефть: не следует драматизировать ситуацию (1)
Аналитик банка SEB bankas Тадас Повилаускас отмечает, что...
Начнутся работы по строительству ТЦ Akropolis у парка Вингис в столице Литвы (2)
Похоже, что спустя 10 лет начнутся работы по...
К финансированию Национального стадиона в Вильнюсе хотять привлечь BaltCap
Потенциальный строитель комплекса Национального...
Оборот Novaturas в этом году сократился на 1% до 117,3 млн евро
Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров...
Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году – меньше, чем в среднем в ЕС (2)
Свободных рабочих мест в Литве во втором квартале этого...
TOP новостей
Туристы со всего мира удивляются гостинице под Вильнюсом, а жители Литвы о ней не знают (7)
В деревне Каймину (Соседей), в Ширвинтском районе –...
В Литве принято беспрецедентное решение: могут лишиться работы сотни людей (39)
На прошлой неделе правительство Литвы приняло...
Карбаускис перед началом сентября порвал "черный" список школ (43)
В сентябре этого года в Литве открылись не все школы....
Чем литовские водители занимаются за рулем: полиции такая картина вряд ли понравится (4)
Ежегодно в Литве тысячи водителей получают штрафы за...
Начнутся работы по строительству ТЦ Akropolis у парка Вингис в столице Литвы (2)
Похоже, что спустя 10 лет начнутся работы по...