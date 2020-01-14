Британский стартап в сфере финансовых технологий Revolut Bank, у которого в Литве есть банковская лицензия, в этом году вошел в состав Ассоциации банков Литвы .
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Сейчас в Литве зарегистрированы три стартапа fintech - ЗАО Revolut Bank, ЗАО Revolut Payments и филиал Revolut Ltd filialas.

"Общая цель наших членов – предоставлять клиентам безопасные, удобные и надежные финансовые услуги", – сказал глава ЛАБ Мантас Залаторюс.

На данный момент у Revolut в Литве есть 300 000 клиентов, а во всем мире – больше 9 млн., офисы компании открываются не только в Европе, но и в США, Сингапуре, Австралии и Японии.

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Глава Revolut Bank Виргилиюс Миркес сказал, что в этом году у клиентов появилась возможность держать деньги на счетах в банке Revolut, а это значит, что все деньги до 100 000 евро застрахованы. Летом 2020 года клиентам планируют предложить услугу потребительского кредитования.

Revolut во всем мире переживает интересный процесс - из стратапа переходит в разряд корпорации, в которой уже на сегодняшний день работают больше 1800 человек, 100 из них – в Литве.

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