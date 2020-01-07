Служба по защите прав потребителей сообщила, что назначила CCC Baltija штраф в размере 700, а Jysk Baltic – 1300 евро, кроме того, они должны изъять проданные товары с рынка и с прилавков, если они там остались.
CCC Baltija продавала детские ботинки Nelli blue, конструкция которых опасна для детей до трех лет – во время проверок отделились декоративные элементы, которые маленький ребенок может проглотить.
Jysk Baltic Продавала нестабильный стул Stans. Было продано 23 пары небезопасных ботинок и 240 стульев.
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