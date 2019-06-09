Как заявила на этой неделе во время представления исследования старший аналитик политики отдела анализа политики карьеры и образования ЦМАНВО Беатриче Лейпуте, во время исследования было изучено 163000 объявлений о работе на одном портале.

"Говоря об образовании, мы видим, что около 26% всех объявлений составляет требование иметь высшее образование, однако есть такие аспекты, что часто в объявлениях работодатели не указывают требуемого уровня образования. Они указывают, что, например, требуется образование в области финансов", – говорила Б.Лейпуте.

По её словам, требование иметь высшее образование очень часто бывает и в области права.

"В такой категории, как право, 82% всех объявлений содержат требование иметь высшее образование. Например, в охране в среднем в трети объявлений требуется иметь базовое образование", – продолжила эксперт.

Наличие высшего образования является также частым требованием к работникам секторов покупок и доставок (71 %), экспорта (66%), учета, финансов и аудита (63%).

В то же время требование опыта работы, по словам Б.Лейпуте, отражается в гораздо большей части всех объявлений.

Около 66% всех объявлений содержали требования наличия опыта аналогичной или похожей работы, и чаще всего это требование содержалось в таких категориях, как экспорт, управление, IT. Немного реже в таких категориях, как охрана, недвижимость, образование, обучение, культура", – указала Б. Лейпуте.

Говоря о требовании опыта работы, Б. Лейпуте указала, что чаще всего требуется иметь опыт работы 2 года.

ЦМАНВО также объявил, что на рынке труда в стране до 20000 2022 года может потребоваться около 105000 новых наемных рабочих.