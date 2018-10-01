Госконтроль "измерил" температуру экономики Литвы и пришел к выводу, что надо увеличивать резерв на случай кризиса. Было отмечено, что прежде нейтральные внешние факторы риска стали отрицательными.

"К напряжению в сфере международной торговли и вероятности "жесткого" варианта Brexit, а также возможным колебаниям на рынке финансов присоединяется и потенциальная угроза расширения финансового кризиса в Турции для членов ЕС, а также планы нового правительства Италии отказаться от жесткой фискальной политики, несмотря на один из самых высоких долгов в ЕС. Внутренние факторы риска больше всего связаны с отрицательными демографическими показателями, неравенством доходов и инициативами по борьбе с нищетой", – сказано в выводах Госконтроля.

На диаграмме видно, что приближение кризиса прогнозирует уровень занятости и безработицы.

Lietuvos ekonomikos temperatūros diagrama

"Подготовленная диаграмма температуры литовской экономики показала, что с 2016 г. идет постепенный нагрев литовской экономики: растет напряжение на рынке труда и растет уровень избыточного использования производственных мощностей. При таком положении экономического цикла, нужно проводить ответственную фискальную политику и увеличивать резерв на случай кризиса", – сказала старший специалист Ингрида Вилканцайте.

При прогнозировании кризиса надо учитывать и другие факторы, сказал DELFI старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. Он согласен, что важно следить за ростом зарплат и инфляции, что и делал Госконтроль, когда чертил график "температуры", но не менее важно обратить внимание на сектор недвижимости.

"Экономический цикл тесно коррелирует с кредитным циклом, который коррелирует с ростом цен на имущество. Эти показатели помогают предугадать или хотя бы предупредить о приближении кризиса. Они чаще всего связаны с ростом цен на недвижимость, учитывают и сочетание цен на недвижимость и аренду или отношение цен на недвижимость к доходам.

Еще важен внешний баланс, поскольку занятость может расти, поскольку наши компании занимаются успешным экспортом продуктов. Но в таком случае рост занятости не означает приближения кризиса. Это может означать, что в Литве стало больше инвестиций, занятость растет. Тем более, что ее уровень все еще относительно небольшой, по сравнению со средним по ЕС, не говоря о среднем в Северных странах.

Третий момент, что является индикатором кризиса – рост кредитования, долг Литвы снижается. А задолженность частного сектора очень низкая. (...) После кризиса мы стали похожи на эстонцев и немцев, мы стали достаточно осторожными и подготовленными к кризису. Мы одна из самых наиболее подготовленных к кризису стран", – считает экономист.

Он прибавил, что самое главное - использовать еще несколько лет роста, и не наделать глупостей излишне разбазаривая средства.

"По прогнозам, рост мировой экономики замедлится в 2019–2020 гг. Так мы можем неплохо провернуться даже перед лицом нового кризиса. Но если будем раздавать деньги направо и налево, на странные инициативы, то срубим сук, на котором сидим, что мы, кстати, успешно сделали перед предыдущим кризисом", – сказал Маурицас.

Экономист Екатерина Рояка заметила, что этот график температуры предупреждает власти о том, что несмотря на то, что сейчас ситуация неплохая, в будущем все может измениться. По ее словам, это сигнал не тратить деньги напрасно.

По ее мнению, в следующем году кризиса еще не будет. Кроме того, такие небольшие экономики, как экономика Литвы обычно переживают кризисы не из-за внутренних факторов. Чаще всего основной импульс приходит извне.

Госконтроль в своих выводах советует повышать продуктивные инвестиции, переходить от модели, в основе которой лежит дешевая рабочая сила к модели, создающей высокий ВВП. Сказано, что из-за опоздания инвестиций и их небольших размеров, по сравнению с соседними странами, потенциальный рост ВВП в Литве отстает.

По новейшему прогнозу Еврокомиссии, потенциальный рост ВВП Литвы в 2016–2020 гг. составит 2,2%, Латвии – 3,3%, Эстонии – 2,4%.