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В Вильнюсе на перекрестке ул. Лепкальнё, Жирню и Минское шоссе проводят грандиозную реконструкцию – перекресток, через которой проезжает 60 000 единиц транспорта в день переоборудуют в двухуровневую артерию с тоннелем. С 4 мая на этой территории и рядом с ней начинаются существенные изменения, которые продлятся до 9 сентября – рабочие зоны помогут объехать временные соединения, круговые перекрестки и дороги, сказано в пресс-релизе.
Sostinėje nuo gegužės svarbūs pokyčiai Liepkalnio, Žirnių – Minsko pl. sankryžoje
Sostinėje nuo gegužės svarbūs pokyčiai Liepkalnio, Žirnių – Minsko pl. sankryžoje
© Saulius Žiūra

В это время все движение транспорта на этой артерии будет направлено по новым соединениям, которые начнутся на ул. Жирню и продлятся до Минского шоссе, там оборудован временный круговой перекресток. Ул. Лепкальнё круговым перекрестком также временно будет соединена с Минским шоссе.

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Два новых круговых перекрестка распределят движение транспорта вокруг Кальненай, Науининкай и Расу.

Для безопасности пешеходов около временных соединений появятся временные пешеходные дорожки, переходы и остановки.

На месте, где произошли изменения, установлены информационные стенды с указанием на объездные дороги A19 и Nr. 106.

Sostinėje nuo gegužės svarbūs pokyčiai Liepkalnio, Žirnių – Minsko pl. sankryžoje
Sostinėje nuo gegužės svarbūs pokyčiai Liepkalnio, Žirnių – Minsko pl. sankryžoje
© Saulius Žiūra

"Сейчас оборудуют опоры для виадука, прокладывают коммуникации, приводят в порядок покрытие дороги, временный объезд. С подрядчиками мы договорились, чтобы работы проводили так, чтобы доставлять жителям как можно меньше неудобств", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Виргиниюс Паужа.

Реконструкцию проводят ЗАО Fegdaи ЗАО Tilsta. Стоимость проекта 31 млн. евро.

С 4 мая из-за реконструкции перекрестка ул. Лепкальнё, Жирню и Минское шоссе меняются трассы и расписания автобусов 2, 12, 16, 19, 58, 61, 82, 88 маршрутов. Всю информацию можно найти на сайте www.stops.lt.

2 и 88 автобусы не будут останавливаться на остановке на ул. Жирню (когда автобусы будут ехать в сторону аэропорта), однако они будут останавливаться на ул. Лепкальнё, на временной остановке в 270 м за старой (когда будут ехать в сторону вокзала).

12, 19 и 82 автобусы будут объезжать перекресток и будут останавливаться на дополнительной остановке рядом с ТЦ (в обоих направлениях). Кроме того, эти автобусы будут останавливаться и на остановке Жирню на ул. Лепкальнё (когда будут ехать в сторону вокзала).

16, 58 и 61 автобусы по дороге к Минскому шоссе не будутостанавливаться на остановке Жирню, зато будут останавливаться на дополнительных остановках (в обоих направлениях) в ~ 310 м в сторону Немежиса.

Они будут останавливаться на обычной остановке Жирню на ул. Лепкальнё (когда будут ехать в сторону вокзала). Всего вокруг места работ будут оборудованы 5 временных остановок.

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