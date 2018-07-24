В трех Балтийских странах электроэнергия в среднем подорожала на 0,7%. В Литве и Латвии цена на нее повысилась на 0,72% до 54,48 евро за киловатт-час, а в Эстонии – на 0,73% до 54,11 евро.
Эксперты утверждают, что цена в регионе не перестает расти с начала июля.
По сообщению Elektrum Lietuva, 16-22 июля потребление электроэнергии упало на 0,6% до 470,2 гигаватт-часов: в Литве оно выросло на 1,8% до 220,6 гигаватт-часов, в Латвии– снизилось на 0,1% до 126,2 гигаватт-часов, а в Эстонии – на 5% до 123,5 гигаватт-часов.
На минувшей неделе Балтийские страны вместе произвели 64% требующейся им электроэнергии.В Латвии и Литве было произведено соответственно 57% и 21%, а в Эстонии производство превысило потребление на 46%.
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