"С качеством точно будут проблемы и вообще это количество зерновых будет заметно меньше. На сегодняшний день мы подсчитали, что как минимум 30% урожая уже потеряно", - сказал А. Мацияускас.
По его словам, посевы зерновых повреждены по всей Литвы, а реальные последствия засухи для урожая будут видны во время жатвы.
Председатель правления Литовской ассоциации овощеводов Дайва Шатейкене говорит, что засуха повредила и овощам, а качество урожая будет хуже, чем в прошлом году.
"Ничего хорошего. Многое не взошло или взошло плохо, если говорить об овощеводах - о тех, кто выращивает морковь, лук. Если плохо взошло, то качество будет другим, но если осенью будут дожди, то урожай будет", - сказала Д.Шатейкене.
По данным Департамента статистики, в прошлом году урожай зерновых был 5,781 млн тонн (на 0,4% больше, чем в позапрошлом году), а урожай овощей - 195,2 тыс. тонн (на 17,4% меньше).
Министр: у Литвы есть план на случай преждевременно отключения от БРЭЛЛ (22)
У Литвы есть план того, что делать, на случай, если...
Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)
Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...
Senukai планирует открыть самый большой магазин в стране (6)
В конце июня компания Kesko Senukai откроет в Вильнюсе...
Самолеты Wizz Air будут летать из Вильнюса в Марракеш (2)
Расширяя сеть своих услуг в Литве, Wizz Air представляет...
Исследование: литовцы и латвийцы у соседей покупают, прежде всего, продукты
В том, что касается приграничной торговли, в число...
TOP новостей
Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)
Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....
Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)
Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...
Погода: наступает дождливый и прохладный период
Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...
Даниил Константинов: национализм в России умер (47)
Даниил Константинов – русский националист, сын...
Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей мигрантов на границе
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ,...