Отозван запланированный на вторую половину дня рейс Брюссель-Вильнюс и вечерний рейс Вильнюс-Брюссель.

В целом в Бельгии не будут приниматься рейсы, следующие на высоте ниже 8 тыс. метров – в пространстве, контролируемом бельгийским агентством управления полетами Skeyes.

Skeyes не могла указать, сколько рейсов и самолетов затронет забастовка. Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines отозвала 222 рейса.