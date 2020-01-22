Из-за ветра судоходство в Клайпедском порту все еще ограничено

По словам представителя порта Довиле Рингис, разрешения на вход в порт сейчас ожидают четыре судна, а на выход - одно. Однако суда поменьше, а также суда типа ro-ro, паромы, которые ходят в Швецию и Германию, могут заходить и выходить из порта.
"Работа возвращается в обычный ритм", – сказала BNS Д. Рингис.
Судоходство в порту было ограничено во вторник.
По словам Д. Рингис, порывы ветра в среду утром достигали 14-17 метров в секунду, высота волн была три метра.
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