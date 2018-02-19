В зоне торговле Литвы электроэнергетической биржи NordPool 12–19 февраля электроэнергия стоила 38,3 евро за мегаватт-час, а на предыдущей неделе - 43 евро. Во всей системе на прошлой неделе цена снизилась на 9% до 35,5 евро за мегаватт-час.
Как сообщает Litgrid, совокупные объемы выработки электроэнергии в странах Балтии выросли на 2%. Наиболее заметно - на 5% - они увеличились в Эстонии, в Латвии - на 2%, а в Литве объемы выработки снизились на 7%.
В общей сложности в странах Балтии тепловые электростанции выработали 79% электроэнергии, на втором месте были объемы выработки гидроэлектростанциями - 17%, оставшиеся 4% было выработано ветроэлектростанциями.
В Литве на прошлой неделе было импортировано 79% потребленной электроэнергии: 30% - из Швеции, 35% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 35% - из третьих стран.
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