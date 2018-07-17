В Литве и Латвии цены на электроэнергию на прошлой неделе повысились на 3,9% до 54,09 евро за мегаватт-час, в Эстонии - на 4,7% до 53,72 евро.
За неделю в странах Балтии потребление электроэнергии возросло на 1,4% до 472,9 гигаватт-часов. в Литве оно возросло на 5% до 216,6 гигаватт-часов, в Латвии - на 1,4% до 126,3 гигаватт-часов, а в Эстонии сократилось на 4% до 130 гигаватт-часов.
Совокупные объемы производства электроэнергии в трех странах уменшились на 5,9% до 284,8 гигаватт-часов: в Литве они снизились на 17,2% до 34 гигаватт-часов, в Эстонии - на 8,9% до 166,5 гигаватт-часов, а в Латвии выросли на 7,1% до 84,3 гигаватт-часов.
На прошлой неделе Балтийские страны вместе взятые выработали 60% электроэнергии. В Эстонии произведено на 28% электроэнергии больше, чем потреблено, а в Латвии и Литве - 37% и 16% необходимой им электроэнергии соответственно.
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