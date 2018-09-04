На прошлой неделе электроэнергия дорожала во всех Балтийских странах. Как утверждает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva, цена повысилась из-за сухой и спокойной погоды.
Electricity
© DELFI / Audrius Solominas

"На прошлой неделе цены на электроэнергию по-прежнему находились под влиянием роста цен на сырье и разрешения на выбросы в атмосферу, спокойной и сухой погоды, обусловивших небольшие объемы выработки электроэнергии на ветряных электростанциях. Также цены обусловлены сокращением объемов выработки электроэнергии в связи с ежегодными надзорными работами на атомных станциях Швеции", - говорится в пресс-релизе предприятия.

На прошлой неделе электроэнергия в Литве подорожала на 4,3% до 61,48 евро за мегаватт-час, в Латвии - на 4,6% до 61,71 евро за мегаватт-час, в Эстонии - на 10,9% до 60,75 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии в странах Балтии достигло 479,9 гигаватт-часов и было на 0,4% меньше, чем на прошлой неделе. Объемы выработки в регионе за неделю возросли на 1,4% и приблизились к 400 гигаватт-часов.

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