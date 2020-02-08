"На доходы от деятельности нефтетерминалов все ещё влияют снизившиеся маржи нефтепереработки, которые сказываются и на объемах производства нефтепродуктов основных клиентов, а также на их транзите", – сообщило предприятие.

Как сообщается, повлияло и то, что поскольку Минск ведет с Россией переговоры о ценах на импорт нефти, на белорусских НПЗ упала переработка нефти, поэтому экспортировано меньше продуктов.

Доходы Klaipedos nafta от погрузок в январе сократились на 35,5% до 2 млн евро, так как на 35% уменьшилась погрузка нефтепродуктов, доходы от погрузок СПГ упали на 47,1% до 3,7 млн евро – из-за снижения на 42% составляющей безопасности.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит концерну Achemos grupe.