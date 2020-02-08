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Государственный оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в январе получил 5,7 млн евро доходов от продаж – на 43,6% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Klaipėdos nafta
Klaipėdos nafta
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"На доходы от деятельности нефтетерминалов все ещё влияют снизившиеся маржи нефтепереработки, которые сказываются и на объемах производства нефтепродуктов основных клиентов, а также на их транзите", – сообщило предприятие.

Как сообщается, повлияло и то, что поскольку Минск ведет с Россией переговоры о ценах на импорт нефти, на белорусских НПЗ упала переработка нефти, поэтому экспортировано меньше продуктов.

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Доходы Klaipedos nafta от погрузок в январе сократились на 35,5% до 2 млн евро, так как на 35% уменьшилась погрузка нефтепродуктов, доходы от погрузок СПГ упали на 47,1% до 3,7 млн евро – из-за снижения на 42% составляющей безопасности.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит концерну Achemos grupe.

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