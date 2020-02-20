Компания Entech Group, производящая прототипы и занимающаяся массовым производством, отмечает, что она вынуждена останавливать производство из-за того, что его остановили в Китае, компания сейчас занимается только проектированием.
Компания высших технологий Altegra, чтобы не останавливать производство, покупает детали у местных поставщиков, но обходятся они в 5 раз дороже.
Компания Rytų technologiniai sprendimai, у которой есть партнеры в Ухане, не может передать им материалы для проведения испытаний.
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