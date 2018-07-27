Из-за ремонта ж/д будут сбои в расписании поездов, следующих из Вильнюса в Каунас, Варену и Клайпеду

Из-за ремонта железной дороги с опозданием будут приходить некоторые поезда, следующие из Вильнюса в Каунас, Варену и Клайпеду.
Lietuvos geležinkeliai
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По данным "Литовской железной дороги", сложные ремонтные работы проводят на одной из основных артерий – на участке Панеряй-Лентварис, из-за этого могут с опозданием прибывать поезда, следующие по маршрутам Вильнюс-Каунас-Вильнюс, Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс, Вильнюс-Марцинконис-Вильнюс, Вильнюс-Тракай-Вильнюс.

"Литовская железная дорога" прилагает максимум усилий для того, чтобы работы завершили как можно скорее и поезда следовали по графику. Компания приносит пассажирам извинения за временные неудобства", – сказано в сообщении.

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