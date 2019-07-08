Работы на точке впуска газа в Котловке, что на литовско-белорусской границе, продлятся три недели – до 28 июля.
"В этот период газ в Литву будет поставляться из двух источников – с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и из России через Латвию", – сообщили BNS в литовской компании Amber Grid, занимающейся распределением газа.
По словам руководителя компании по вопросам коммуникации Лауры Шебекене, ремонтные работы в Беларуси планировались заранее, поскольку во время диагностики были обнаружены проблемы. По ее словам, газ в Калининградскую область РФ сейчас поставляется через Латвию.
Магистральный газопровод Минск-Вильнюс "Газпром трансгаз Беларусь" ремонтировала и в 2018 году, и летом 2018 года, сообщили белорусские СМИ.
На Клайпедском терминале СПГ, который обеспечивает почти всю потребность Литвы в газе, в июле планируется принять 4 газовоза: 2 больших и 2 маленьких, сообщил оператор терминала – компания Klaipedos nafta.
В июне Клайпедский терминал СПГ регазифицирвал в 1,5 раза больше газа, чем его объем, потребленный в Литве, кроме того, импортированное количество СПГ приблизительно соответствовало его потреблению в трех Балтийских странах. Это составило 96% импортированного в страну газа.
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