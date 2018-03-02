Сильные морозы в Скандинавии и странах Балтии увеличили потребление электроэнергии, поэтому выросла цена на нее на бирже. По этой причине уже вторые сутки действует контролируемый группой Lietuvos energijos gamyba (LEG) 9-ый блок электростанции Lietuvos elektrine.
© DELFI / Kiril Čachovskij

LEG сообщила, что блок комбинированного цикла (БКЦ) подключен к электросети в ночь на четверг - намечается, что он будет вырабатывать электроэнергию до субботы. Если спрос на электроэнергию будет и в дальнейшем снижаться, то выработка электроэнергии этим блоком будет продлена.

Как утверждает LEG, в последние дни цена на электроэнергию в торговой зоне Литвы на бирже Nord Pool заметно выросла - несколько часов в среду и четверг она составляла более 250 евро за мегаватт-час, а в четверг средняя цена была 95,05 евро. В пятницу она снизилась до 64,69 евро, однако во время утреннего пика в течение одного часа цена достигала 150 евро.

Последний раз 9-ый блок Lietuvos elektrine действовал в конце прошлого года.

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