Из-за поддельных товаров экономика Латвии ежегодно теряет 141 млн евро

Подделки различных товаров популярных мировых брендов ежегодно наносят экономике Латвии ущерб на сумму более 141 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции директор латвийского Патентного правления Сандрис Лагановскис.
© AFP / Scanpix

Помимо финансового ущерба эксперты говорят о потерянных 2500 рабочих мест.

Лагановскис рассказал, что подделки становятся все более разнообразными — если ранее это была одежда, то в последнее время все чаще можно встретить "левые" электротовары, медикаменты, запчасти для автомашин.

Самые большие убытки Латвии наносит именно производство поддельной обуви и одежды — ежегодно примерно 70 млн евро и 1600 рабочих мест. На втором месте находится парфюмерия — убытки 6 млн евро и примерно 600 рабочих мест.

Член правления Pеtersona patents Гатис Мержвинскис считает, что нынешняя система прав потребителей достаточно упорядочена, но есть определенные силы, в основном крупные транзитные компании, которые хотят, чтобы дела о нарушениях интеллектуальной собственности рассматривались в гражданском, а не в административном порядке, что очень замедлит рассмотрение дел и права обладателей интеллектуальной собственности.

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