Помимо финансового ущерба эксперты говорят о потерянных 2500 рабочих мест.
Лагановскис рассказал, что подделки становятся все более разнообразными — если ранее это была одежда, то в последнее время все чаще можно встретить "левые" электротовары, медикаменты, запчасти для автомашин.
Самые большие убытки Латвии наносит именно производство поддельной обуви и одежды — ежегодно примерно 70 млн евро и 1600 рабочих мест. На втором месте находится парфюмерия — убытки 6 млн евро и примерно 600 рабочих мест.
Член правления Pеtersona patents Гатис Мержвинскис считает, что нынешняя система прав потребителей достаточно упорядочена, но есть определенные силы, в основном крупные транзитные компании, которые хотят, чтобы дела о нарушениях интеллектуальной собственности рассматривались в гражданском, а не в административном порядке, что очень замедлит рассмотрение дел и права обладателей интеллектуальной собственности.
Из-за поддельных товаров экономика Латвии ежегодно теряет 141 млн евро
Подделки различных товаров популярных мировых брендов...
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