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В связи с тем, что не действует литовско-шведская электроэнергетическая перемычка NordBalt, а в Риге отключились две когенерационные электростанции, большую часть потребности в электроэнергии Литва во вторник обеспечивает при помощи своих собственных генерирующих мощностей.
Elektra
Elektra
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Принадлежащее государственной группе Ignitis grupe предприятие Ignitis gamyba утверждает, что контролируемые ею Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция (КГАЭ), блок комбинированного цикла (БКЦ) электростанции в Электренай и Каунасская гидроэлектростанция производят почти 73% потребности страны в электроэнергии.

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Из-за перебоев в Риге во вторник активирован аварийный резерв КГАЭ. Агрегаты этой электростанции обеспечивали аварийный резерв электроэнергии из-за отключения перемычки NordBalt и в воскресенье, и в понедельник.

Между тем БКЦ (или 9-ый блок) в Электренай из-за снижения на рынке предложения по выработке электроэнергии и сформировавшихся благоприятных цен с воскресенья вырабатывает электроэнергию на коммерческой основе. БКЦ находится в постоянной готовности предоставлять и системные услуги.

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