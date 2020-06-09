Принадлежащее государственной группе Ignitis grupe предприятие Ignitis gamyba утверждает, что контролируемые ею Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция (КГАЭ), блок комбинированного цикла (БКЦ) электростанции в Электренай и Каунасская гидроэлектростанция производят почти 73% потребности страны в электроэнергии.
Из-за перебоев в Риге во вторник активирован аварийный резерв КГАЭ. Агрегаты этой электростанции обеспечивали аварийный резерв электроэнергии из-за отключения перемычки NordBalt и в воскресенье, и в понедельник.
Между тем БКЦ (или 9-ый блок) в Электренай из-за снижения на рынке предложения по выработке электроэнергии и сформировавшихся благоприятных цен с воскресенья вырабатывает электроэнергию на коммерческой основе. БКЦ находится в постоянной готовности предоставлять и системные услуги.
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