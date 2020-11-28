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Из-за ограничений темп жизни замедлился, поэтому люди стали реже ездить на автобусах. Количество пассажиров снизилось на 80%, поэтому компании отказались более чем от трети всех рейсов в Литве. Однако компании утверждают, что сообщение между городами сохранится.
Kautra
Kautra
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Сейчас в Литве отменили 369 рейсов из 1054.

"Основная и единственная причина – уменьшение потока пассажиров. Привычки людей меняются: люди берегут себя, отправляются в поездку только если это необходимо", – сказала представитель Литовской администрации безопасности транспорта Эгле Кучинскайте.

Во время карантина можно сокращать количество рейсов, если число пассажиров уменьшается на 50%, этой возможностью перевозчики и пользуются.

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Глава компании Kautra Линас Скарджюкас сказал, что отменили около 100 рейсов.

"Мы стараемся поддержать сообщение, люди в этом нуждаются, а так все маршруты убыточны", – прибавил Скарджюкас. Он сказал, что компания уволила около 100 работников.

"Одних уволили, другие сами ушли, но вообще мы с ними договорились, ведь они понимают ситуацию, они пошли искать другую работу, когда увидим просвет, пригласим их обратно", – сказал Скарджюкас.

Глава компании Toks Арунас Индрашюс сказал, что в Литве они уменьшили количество рейсов на 400%. Около 50 работников из 300 находятся в простое.

Пн заметил, что наблюдают за ситуацией, и, возможно, количество рейсов уменьшат еще больше.

По данным "Содры" в компании Kautrа работают 650, а Toks – 254 работника (в январе соответственно 719 и 310).

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